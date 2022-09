Presidente do Paysandu confirma permanência de Márcio Fernandes para a disputa da Copa Verde

A expectativa sobre a permanência do técnico Márcio Fernandes no comando do elenco bicolor foi finalmente sanada. De acordo com o presidente do clube, em conversa com o Núcleo de Esportes de O Liberal, o comandante da temporada permanece no cargo e dirige o Papão na próxima edição da Copa Verde, que será disputada do dia 25 de outubro ao dia 15 de novembro.

Embora não tenha dado muitos detalhes, Maurício Ettinger confirmou o acerto, que já havia sido ventilado pelo próprio treinador, após o empate em 1 a 1 com o Vitória, na última rodada do quadrangular decisivo da Série C. "Vai depender da direção do clube. Se eles acharem que eu mereço ficar, eu estarei aqui. Caso contrário vou seguir em frente", disse durante a coletiva de imprensa.

Aparentemente, a direção do clube vem se articulando para o encerramento da temporada, já promovendo alguns ajustes no elenco, que deve sofrer baixas significativas ainda nesta semana. O próprio dirigente disse ainda que jogadores devem ser dispensados nos próximos dias. Ele não disse quais, mas especulou com uma resposta curta. "Uns sete ou oito".

Paralelo a isso, outro movimento articulado por Ettinger diz respeito à permanência do lateral-esquerdo Patrick Brey, alvo dos bicolores para permanência na Curuzu. O jogador agradou a torcida e comissão técnica e, de acordo com a fala do presidente, ainda não foi decidido se renova o empréstimo junto ao Triestina, da terceira divisão italiana.

A única informação até aqui é que o atleta vai cumprir contrato até o fim da temporada, tempo em que o clube negocia uma renovação. Outro jogador bem avaliado e sem nada concreto é o meia José Aldo. Conforme a posição de Ettinger, "Ainda não foi conversado" com o atleta sobre o assunto. No entanto, ele é um dos principais jogadores que estão no radar para permanência no ano que vem.

O Paysandu vai para a Copa Verde de olho no tricampeonato, depois de garantir os títulos de 2016 e 2018. A conquista seria um consolo e tanto na temporada bicolor, que, sem títulos, corre o risco de manchar a candidatura do atual presidente à reeleição. A estreia dos bicolores ainda não tem data definida, mas acontece na segunda fase, diante do Humaitá-AM ou Náutico-RR.