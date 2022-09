Paysandu define futuro de jogadores nesta semana; veja a lista de atletas que negociam com o clube

A semana do Paysandu será de definições, tanto relacionada a dentro de campo, como fora dele. O clube deu folga ao elenco de 10 dias e a reapresentação dos atletas visando a Copa Verde está marcada para o dia 5 de outubro, esse período sem atividade, a diretoria irá sentar com alguns jogadores para definir o futuro deles em relação à disputa da Copa Verde, além da temporada 2023, já que o clube pretende permanecer com uma estrutura para o ano que vem. Cerca de 10 a 13 jogadores devem ficar no clube para o próximo ano e assim tentar minimizar as “apostas”.

A equipe de O Liberal apurou alguns nomes, que a diretoria do Paysandu deve conversar para acertar sobre permanência ou não para a Copa Verde, são eles:

o zagueiro Salazar ,

, os meias Gabriel Davis e Se r ginho,

e Se ginho, os atacantes Pipico, Marcelinho e Alessandro Vinícius.

O clube pensa em enxugar a folha salarial nesse período e permanecer com no mínimo duas ou três peças para cada função para a disputa da Copa Verde. A equipe de O Liberal entrou em contato com o clube alviceleste para detalhar o assunto e aguarda retorno.

Fora das quatro linhas o clube também definirá o futuro do técnico Márcio Fernandes. O comandante bicolor é cotado para permanecer no clube para a Copa Verde, mesmo com a equipe não conseguindo o título estadual e também o tão sonhado acesso para a Série B. Parte dos dirigentes do Papão querem a permanência de Márcio Fernandes e seu filho, Marcinho, auxiliar da equipe.