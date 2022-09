Após fracasso na Série C, Paysandu dá folga aos jogadores e saídas devem ocorrer

Após o término da Série C do Campeonato Brasileiro, o Paysandu já pensa na disputa da Copa Verde e ao mesmo tempo em quais jogadores irão permanecer para a temporada 2023. O clube alviceleste dará uma folga aos atletas de 10 dias e é o tempo que levará para decidir o futuro da equipe e de alguns jogadores, além da continuidade do técnico Márcio Fernandes.

O clube bicolor tenta o tricampeonato da Copa Verde, competição cercada de polêmica e que foi confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aos “48 minutos do segundo tempo”. O Papão possui um pouco mais de um mês para a estreia (dia 28 ou 29 de outubro), ainda sem adversário definido e que sairá do confronto entre Humaitá-AC x Náutico-RR. Com a saída da Série C e sem o tão sonhado acesso à Série B, o clube deu folga para os atletas até o dia 4 de outubro, marcando a reapresentação da equipe para o dia 5, às 16h, no Estádio da Curuzu.

Cenário

A intenção bicolor é enxugar o elenco para a Copa Verde, diminuir os gastos com os salários e ficar com pelo menos dois atletas por posição para a disputa. Outra situação que será decida nos próximos dias é a permanência ou não da comissão técnica, que tem à frente o treinador Márcio Fernandes e seu auxiliar Marcinho. Em conversa com a equipe de O Liberal, Márcio Fernandes não garantiu ficar. Já Maurício Ettinger, presidente do Papão, foi procurado pelo O Liberal, mas preferiu o silêncio.

Última chance na temporada

O Papão pode terminar a temporada sorrindo, com o tricampeonato da Copa Verde, uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil 2023 e com uma cota de quase R$2 milhões no cofre, mas também pode terminar a temporada, que se mostrou promissora no início, sem acesso e sem nenhuma taça levantada e com um ambiente político “fervendo”, por conta das eleições no clube alviceleste.