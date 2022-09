Salão de festa? Acesso do Vitória na Curuzu aumenta conquistas de adversários no estádio do Paysandu

Nos últimos dois anos, o Paysandu teve que engolir pelo menos quatro festas dos adversários nas dependências da Curuzu. O empate diante do Vitória acabou com a já certa eliminação bicolor, bem como deu aos visitantes a possibilidade de comemorar em Belém o acesso à Série B. Não é de hoje que a Curuzu virou um "salão de festas" para os adversários.

Na mesma Série C, edição do ano passado, o PaySandu recebeu o Criciúma em casa, na reta final da competição, e viu o time catarinense vencer por 1 a 0, garantindo o mesmo acesso que hoje o Vitória conquistou. O balde de água fria que se repete teve outros capítulos tão ou menos impactantes nas estatísticas do bicola na temporada.

No final do ano passado, o time sub-17 do Remo também triunfou em plena Curuzu, ao derrotar os donos da casa pelo placar de 2 a 1. Sem imaginar, a garotada azulina deu o pontapé inicial para outra conquista ainda mais importante. Foi no mesmo palco que, em abril deste ano, a equipe profissional do Remo também levantou uma taça na Curuzu, após perder por 3 a 1, mas garantir o título no placar agregado. A comemoração histórica teve direito a queda de Luz no estádio e os jogadores do Remo comemorando a conquista literalmente no escuro.

Leão foi o campeão paraense da temporada. Jogo final foi na Curuzu. (Cristino Martins / O Liberal)

Todavia, mesmo com o triunfo de vários adversários em casa, o "salão de festas" do bicola também viu inúmeras conquistas favoráveis, entre elas a última conquista do Campeonato Brasileiro, em 2001, e a Copa Norte de 2002.