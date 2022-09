Moradores registram briga entre torcedores do Paysandu nas proximidades da Curuzu; vídeo

A última partida do Paysandu pela Série C do Campeonato Brasileiro ainda não começou, mas a correria entre torcedores das ditas 'torcidas organizadas' continua causando o terror nas proximidades da Curuzu, onde Papão e Rubro-Negro se enfrentam.

Um vídeo feito por moradores do entorno mostra o momento em que um grupo de torcedores do Paysandu invade o faixa do BRT da avenida Almirante Barroso e começa a correr aleatoriamente, enquanto é possível perceber gritos. Em um determinado momento, todos eles correm em direção ao estádio, enquanto alguns atravessam a rua no meio dos carros, colocando ainda mais a vida em risco.

Vale lembrar que nos últimos jogos do time bicolor em Belém, foram registrados vários confrontos entre torcedores na região do estádio. O jogo entre Paysandu e Vitória começa logo mais, a partir das 17 horas.

