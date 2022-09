Em clima de despedida, Paysandu empata com Vitória e dá até breve à Série C; vídeo

Com um público minguado nas dependências da Curuzu, Paysandu e Vitória se enfrentaram na tarde deste sábado, pela sexta rodada do quadrangular decisivo da Série C. Já eliminado da competição, o time bicolor não conseguiu fazer uma boa partida diante da torcida e acabou empatando em 1 a 1, dando um até logo para a Série C, enquanto o Vitória garantiu o acesso à Série B, contando com o empate entre Figueirense e ABC em Santa Catarina.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

A partida começou em ritmo lento, com os dois times criando poucas oportunidades. Coube ao Vitória basicamente explorar as jogadas através da ligação direta. Com o meio-campo ineficiente, o técnico João Burse orientou seus atletas e arriscaram mais as bolas aéreas.

Acompanha a partida em tempo real no Lance a Lance

Foi desta forma que os visitantes chegaram a assustar o time bicolor, abrindo o placar numa jogada que começou com Eduardo mandando bola para a área. Ewerton Páscoa desviou para o gol de cabeça, mas a arbitragem pegou a irregularidade e o VAR confirmou, retornando o placar para 0 a 0.

Até metade do primeiro tempo, os dois times basicamente dividiram as jogadas. Do lado bicolor, a maioria dos lances eram criados a partir das arrancadas pelas laterais. Aos 16 minutos, Gabriel Davis recebeu no centro, passou para Igor na direita, que cruzou na área para o cabeceio de Danrlei, que parou nas mãos de Dalton.

Com o primeiro tempo morno, os dois times voltaram à etapa final com maior fôlego. Logo no início, o Paysandu teve ótima oportunidade, em contra-ataque de Dioguinho, que passou por três do marcadores, invadiu a área, cortou para o pé esquerdo e bateu. A bola fora para fora, o suficiente para levantar a tímida torcida na Curuzu.

SAIBA MAIS



Com o bom momento, o Paysandu aproveitou para arriscar mais com os jogadores se lançando ao ataque. Num desses lances, aos 16, Dioguinho cobrou escanteio pela direita e Genílson, bem posicionado, subiu mais alto que a zaga para cabecear no gol, pegando o goleiro Dalton desprevenido e abrindo o placar em favor do Papão.

O gol bicolor fez o adversário sentir o baque, que naquele momento poderia ameaçar o acesso à Série B. Assim o Vitória resolveu adiantar as linhas do meio-campo e pressionar o sistema defensivo bicolor, ao ponto de alterar a forma de ataque, agora mais pelas laterais.

Assim, o Vitória conseguiu cavar mais espaços na grande área bicolor e em uma dessas jogadas, Alemão foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro para o meio do campo bicolor. A bola caiu nos pés de Dionísio, que chutou de longe, contando com o desvio que enganou Thiago Coelho, empatando o duelo em 1 a 1.

Outro detalhe da partida foi o excesso de cartões amarelos. Só o Paysandu teve cinco cartões amarelos. Do banco de reservas o técnico Márcio Fernandes observava atento, mas com um semblante não muito confortável, transparecendo a tristeza por ter perdido o acesso.

Com a partida caminhando para os minutos finais, os dois times já aparentavam desistir da partida, haja vista o número de interrupções por falta. Tanto o Paysandu quanto o Vitória criaram boas oportunidades, mas esbarraram na falta de pontaria.

Já nos minutos finais, Genílson ainda colocou o Paysandu novamente na frente do placar, num gol parecido com o primeiro marcado por ele. No entanto, após análise do VAR, o árbitro da partida anulou o gol e os dois times encerraram o quadrangular decisivo num insosso empate, que mais do que trazer um ponto, representa um até breve bicolor à Série C.

Ficha técnica:

Local: estádio da Curuzu

Hora: 16h

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Von Gasse (SP) e Neuza Inês Back (SP)

Quarto árbitro: Ilbert Estevam da Silva (PA)

Cartões amarelos: Mikael, Dioguinho, João Vieira, José Aldo, Igor Carvalho (Paysandu) Ewerton Páscoa, Eduardo, Alemão (Vitória)

Paysandu: Thiago Coelho, Igor Carvalho (Yure), Genílson (c), Naylhor, Patrick Brey; Mikael (Jean Henrique), Gabriel Davis, José Aldo, Marlon; Dioguinho (Robinho) e Danrlei (Toscano)

Técnico: Márcio Fernandes

Vitória: Dalton; Alemão, Ewerton Páscoa (Zé Vitor), Marco Antônio, Yuri (Hitalo); Léo Gomes, Dionísio, Luidy (Gabriel Honório), Eduardo, Rafinha (Alisson Santos) e Tréllez (Dinei)

Técnico: João Burse