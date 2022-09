Com dois jogos a menos, Remo tem média de público maior que a do Paysandu na Série C

Mesmo tendo sido eliminado ainda na primeira fase da Série C, o Remo tem média de público na competição maior do que o rival, o Paysandu. De acordo com levantamento feito pelo jornalista Carlos Ferreira, o Leão Azul tem média de 8.909 pagantes por partida, enquanto o Papão tem 7.508.

De acordo com as estatísticas da Série C, o Remo levou ao estádio Baenão mais de 89 mil torcedores em todas as 10 partidas disputadas na competição. O Paysandu, no entanto, levou a Curuzu mais torcedores: 91 mil. Mas, ao contrário do Leão, o Papão disputou 12 partidas em casa, duas a mais que o maior rival.

O Paysandu até terá mais uma partida em casa, contra o Vitória-BA, pela última rodada da Série C de 2022. No entanto, mesmo em hipótese de casa cheia, o Papão não vai superar o rival em média de público. Isso porque para que a parcial seja atingida, a equipe alviceleste deveria colocar 24 mil torcedores na Curuzu, número maior que a capacidade do estádio.

Rivais estarão na Série C de 2022

Ano que vem, Remo e Paysandu estarão novamente na Série C. Nesta temporada, ambas as equipes começaram a competição como favoritas ao acesso, mas acabaram caindo de rendimento no decorrer da competição.

No caso do Leão, o sonho da Série B terminou cedo, ainda na primeira fase. A equipe azulina terminou em 12ª lugar e ficou fora do G-8, zona que dava acesso ao quadrangular final do torneio.

Já o Papão fez uma primeira fase consistente, ficando em 2ª lugar geral. No entanto, no quadrangular final, o Papão perdeu pontos importantes e chega a partida final da fase decisiva sem chances de acesso.