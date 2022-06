Leão tem a melhor média de público na Série C, mas o Papão também é recordista

O público de 10.862 pagantes no jogo Paysandu x Manaus estabeleceu recorde na Série C, conforme o boletim financeiro da CBF. Mas na média o recordista é o Remo, com 6.868 pagantes por jogo. O Leão Azul vendeu 27.473 ingressos nos seus quatro mandos. E poderá quebrar o recorde do rival na segunda-feira contra o Campinense.

Nas estatísticas de público e renda da Série C, o Paysandu paga o preço de ter feito os dois primeiros jogos em Paragominas, pagando pena por má conduta de "torcedores" no jogo contra o Ituano, ano passado, com invasão de campo por dezenas de baderneiros. O Papão é o 4° no ranking de público, com média de 4.524 pagantes, abaixo de Remo, Vitória e ABC.

As estatísticas gerais da Série C (site Chance de Gol), reafirmam a soberania do Pará em matéria de público, apesar da falta que faz o Mangueirão, cuja reabertura está programada para 28 de setembro.

Artilharia da Série C

Cristiano (São José) lidera a artilharia da Série C com cinco gols. Betinho (Altos), Alex Henrique (Aparecidense) e Raphael Lucas (Volta Redonda) estão com quatro. Brenner Remo) e Marlon (Paysandu) aparecem num bloco de jogadores de diversas equipes com três gols. Leonan (Remo), José Aldo, Wesley e Danrley (Paysandu) têm dois.

Na história do campeonato brasileiro, o Pará tem sete nomes na galeria dos maiores artilheiros: Rubilota (Remo) em 1971, Dadinho (Remo) em 1984, Paulo César (Tuna) em 1985, Cacaio (Paysandu) em 1991, Michel (São Raimundo) em 2009, Bruno Rangel (Paysandu) em 2010 e Bergson (Paysandu) em 2017.

BAIXINHAS

* Prazo para inscrição e legalização de atletas na Série C vai até o dia 3 de agosto. O Paysandu já declarou que está em busca de um volante de características semelhantes as do titular Mikael, para ser alternativa.

* O Remo não se manifesta sobre novas contratações, mas é provável que busque no mercado um atacante com as características de Ronald, que virou desfalque para o restante da temporada.

* Dos contratados pelo Leão Azul para esta Série C, a torcida ainda não viu em ação os goleiros Zé Carlos, Yago Darub e Jorge Pazeti, nem o zagueiro Igor Morais, que veio cedido e bancado (salários) pelo Corinthians, mesma forma como cumpriu empréstimo no Rio Branco no campeonato paranaense.

* No Paysandu o único que ainda não estreou é o zagueiro Douglas, destaque do Tapajós no campeonato paraense. Douglas é um maranhense de 25 anos muito rodado no região. No Pará já defendeu São Raimundo, São Francisco, Desportiva, Atlético Paraense (2a divisão), Cametá, Paragominas e o Tapajós.

* Igor Carvalho, Serginho e Marcelo Toscano lesionados. Três dúvidas no Paysandu para o confronto com o Ferroviário. Leandro Silva de sobreaviso, Mikael e Marlon voltando ao time.

* Nos 80 jogos da Série C, até agora, 43 vitórias dos mandantes, 17 vitórias dos visitantes e 20 empates. Placar mais frequente: 1 x 1, em 13 jogos. Com 16 gols, o Paysandu tem a maior artilharia do campeonato.

* Já tornou-se repugnante, de causar asco, essa novela da eleição da FPF, novamente sem data, em interminável imbróglio jurídico, com o Ministério Público tendo que assumir protagonismo e mobilizar o Judiciário nesse "vale tudo" pelo poder. É a maior vergonha dos 52 anos de história da Federação Paraense de Futebol