Remista cria dublagem e convida torcida bicolor para enterro do Paysandu

Apesar da eliminação na Série C do Brasileiro, o Paysandu só encerra a participação no torneio neste sábado (24), contra o Vitória (BA), às 17h, no Estádio da Curuzu. Com isso, os torcedores rivais ganharam mais tempo para produzir memes e caprichar na zoeira pelo fracasso bicolor em conquistar o acesso à Série B.

Um dos vídeos que tem sido mais compartilhado no Whatsapp neste fim de semana foi produzido por um torcedor do Remo que resolveu tirar onda com o time rival dublando um trecho de um vídeo da PapãoTV Play, onde convida a torcida bicolor para a despedida do clube da Terceirona.