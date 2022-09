Com retorno de Genílson e mudanças no setor ofensivo, Paysandu é escalado para jogo contra o Vitória

O técnico Márcio Fernandes já escalou a equipe do Paysandu, que faz sua despedida na Série C logo mais, a partir das 17 horas, no estádio da Curuzu. Sem chances de classificação, os bicolores devem vir a campo com poucas mudanças, diante de um adversário que pode conseguir o acesso em pleno estádio bicolor, caso vença o Papão.

Márcio Fernandes deu o aval e Genílson retorna ao time após cumprir suspensão automática. No meio-campo, Gabriel Daves surge na vaga ora ocupada por João Vieira, enquanto, no ataque, Dioguinho aparece na posição que antes era regularmente ocupada por Robinho.

Na classificação do grupo C, o Paysandu continua como lanterna, com três pontos, atrás do Figueirense, com seis pontos, do Vitória, com oito e o ABC, com 11 pontos.

