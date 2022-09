Márcio Fernandes desmente já ter acordo para treinar o Paysandu na Copa Verde: 'Ainda não'

Enquanto o elenco do Paysandu encerra a participação na Série C do Brasileiro, a diretoria bicolor trabalha para definir o grupo que vai estar na Copa Verde. Além disso, o clube discute a possibilidade a permanência do técnico Márcio Fernandes. Em contato com a equipe de O Liberal, Márcio negou que haja um acordo para ficar: "Ainda não", disse Márcio.

Márcio Fernandes, de 60 anos, chegou ao Paysandu no final do ano passado e participou de toda formatação do elenco para as disputas de 2022. No comando do Lobo, o treinador acumula 40 partidas, sendo 21 vitórias, oito empates e 11 derrotas. O comandante possui como auxiliar à beira do gramado o filho, Marcinho Fernandes.