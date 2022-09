Diante do Vitória-BA, Márcio Fernandes pode fazer última partida no comando do Paysandu

A partida diante do Vitória-BA, pela rodada final do quadrangular de acesso da Série C do Brasileirão, pode ser a última do técnico Márcio Fernandes no comando do Paysandu. Depois do fracasso na fase derradeira da Terceirona, a diretoria bicolor ainda não bancou a permanência do técnico para a próxima temporada.

Em entrevista coletiva na última terça-feira (20), o coordenador técnico do Paysandu, Ricardo Lecheva, disse que o futuro do treinador da equipe só será definido após o final da Série C. Vale lembrar que o Papão ainda tem a Copa Verde, como última competição do calendário de 2022.

De acordo com Lecheva, após a partida contra o Vitória-BA, a diretoria bicolor vai se reunir e fazer uma espécie de "balanço" da passagem de Márcio pela Curuzu. A partir disso, será definido se o treinador permanece ou não para a competição regional.

Caso o Paysandu decida demitir o técnico antes da Copa Verde, há a possibilidade de que o auxiliar permanente do clube, Wilton Bezerra, ou até o próprio Lecheva comande o Papão até o final da temporada.

Márcio Fernandes, de 60 anos, chegou ao Paysandu no final do ano passado e participou de toda formatação do elenco para as disputas de 2022. No comando do Lobo, o treinador acumula 40 partidas, sendo 21 vitórias, oito empates e 11 derrotas. O comandante possui como auxiliar à beira do gramado o filho, Marcinho Fernandes.