Calendário da Copa Verde 2023 será divulgado em outubro; saiba mais

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o calendário do futebol nacional para 2023 com a ausência das datas da Copa Verde. Em contato feito com o presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, a redação integrada de O Liberal foi informada que o calendário das Copas Regionais deverá ser divulgado em outubro.

O mandatário da FPF encaminhou à editoria esportiva de O Liberal um documento assinado pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, em que consta uma observação para os torneios regionais. Segundo o documento, o calendário para as Copas Verde e do Nordeste será publicado até o dia 17 de outubro de 2022.

Nos últimos anos, a Copa Verde tem ficado de lado no calendário do futebol nacional, até mesmo em comparação à Copa do Nordeste. Mas, desta vez, pelo menos as datas devem ser anunciadas com pouco mais de um ano de antecedência.

Com a realização da Copa do Mundo de 2022 nos meses de novembro e dezembro, a Copa Verde desta temporada ficou em risco, com a CBF planejando cancelar a edição deste ano. Mas, após as eleições da FPF, e algumas reuniões, a competição foi organizada de última hora, com alguns clubes, com o próprio Remo, anunciando desistência.

A Copa Verde 2022 começa no próximo dia 25 de outubro. Os representantes paraenses - Paysandu, que aguarda para conhecer o adversário, e Tuna Luso, que encara o Rio Branco-AC - entraram diretamente nas oitavas de final do campeonato. Acompanhe a cobertura completa do torneio regional pelo portal OLiberal.com.