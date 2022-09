Ex-BBB Hadson Nery critica ex-técnico do Paysandu: 'era um corretor que virou treinador'

O ex-BBB Hadson Nery, o Hadybala, foi o entrevistado do programa Último Lance da quarta-feira (21) e não teve papas na língua ao citar o pior treinador com quem já trabalhou na carreira de jogador de futebol. Segundo o influencer e ex-atleta, a posição é ocupada por Sérgio Cosme, técnico do Paysandu no início da temporada de 2011.

"Aqui no Paysandu o Sérgio Cosme foi um enganador. Aquilo ali é um corretor [de imóveis] que veio aqui pra ser treinador do Paysandu. Pior que ele ainda ganhou título com o Paysandu, em 2011. Aliás é o único título reconhecido pela FIFA dos clubes aqui do norte do país", disse Hadson.

O título que Hadson se refere foi o Torneio Internacional de Paramaribo, disputado no Suriname. Na ocasião, Remo e Paysandu fizeram a final no Suriname Stadium. Depois de um 0 a 0 no tempo normal, o Bicola levou a melhor nos pênaltis e bateu o maior rival por 5 a 4.

Hadson comemora título do Paysandu no Suriname, sobre o Remo (Tarso Sarraf)

Hadson Nery é técnico de futebol com curso ministrado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e tem licença B para o cargo. Apesar disso, o treinador ficou conhecido do grande público após a participação no Big Brother Brasil 20 e desde então tem tentado o retorno ao esporte.

Hadson começou no futebol do Remo, mas acumulou passagens pelo Paysandu e divisões de base do Corinthians, onde jogou como lateral-esquerdo. Atuou também pelo Paraná, Pinheirense/PA, Brasil de Pelotas/RS, Tuna Luso, Boa Vista/RJ, América/SP e encerrou a carreira em 2014.

Em sua incursão internacional, jogou na Ucrânia e Uruguai. Depois passou pelo Alcains, Gondomar e Leiria, todos em Portugal. No último, em 2006, foi comandado pelo técnico Português Jorge Jesus, que anos depois viria comandar o Flamengo de Gabigol e Bruno Henrique.