‘Mete com força’: Ex-BBB, Hadson faz dança ‘exótica’ com amigo e Web questiona heterossexualidade

Um vídeo do ex-BBB Hadson Nery está circulando na Web e deixando todos chocados. Na filmagem, o ex-jogador estava em uma festa e aparece dançando de uma maneira bem íntima e sensual com um amigo. As informações são do Metrópoles.

A festa aconteceu em Manaus (AM). Pelas imagens é possível perceber que Hadson estava em um ambiente parecido com uma praia ou balneário, pois havia areia e vários carros tocando músicas e iluminando o espaço.

Mas o que realmente chamou atenção foi a maneira inusitada que Hadson estava dançando com o amigo. Usando apenas um short e boné, Hadson virou o centro das atenções. Em certo momento do vídeo, ele chega a deitar sobre o amigo e fazer movimentos ousados. As outras pessoas presentes formaram um círculo ao redor dele para assistir a dança.