Ex-BBB Hadballa e Matheus brigam e precisam ser separados no 'Power Couple'; vídeo

A edição do último domingo (08), no reality Power Couple, pegou fogo e quase terminou em agressão. O ex-participante do "Brincando com Fogo", Matheus, e o ex-BBB Hadson Nery - mais conhecido como Hadballa - quase partiram para a briga durante uma dinâmica. Os dois precisaram ser separados pelos outros casais do programa.

VEJA MAIS

Tudo começou quando Brenda, companheira de Matheus, disse que já tinha uma visão ruim sobre Hadson Nery desde antes do atual reality. O ex-brother rebateu a fala de Brenda e Matheus começou uma discussão para defender a mulher, chegando a chamar Hadballa de "machista”.

A fala foi suficiente para iniciar uma confusão generalizada. Confira a situação:

Após muita discussão, Hadballa parte para cima de Matheus e os outros integrantes do programa interven.

Relembre outras polêmicas de Hadballa

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)