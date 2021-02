Hadballa diz que não há cancelamento na vida real, só na internet

Hadson Nery, ou simplesmente Hadballa, foi o terceiro eliminado do “BBB20”, com quase 80% dos votos, ele protagonizou a maior polêmica do reality, que inaugurava um novo formato.

Apesar de ter sido um dos "cancelados" de sua edição, o ex-jogador de futebol gartantiu em live no Instagram de OLiberal.com, que não existe cancelamento na vida real, só na internet, e não poupou críticas a alguns integrantes do atual elenco.

Ele afirmou que os brothers estão com medo e por isso evitam se expor, ‘deixando escapar até a própria personalidade’. ‘Eu vou cortar essa polêmica logo pela raiz. Cara, é só pelas redes sociais. É só nas redes sociais que uma pessoa covardemente tem coragem de falar a besteira’, garantiu.

O ex-jogador de futebol apontou que na sua edição, assim como nessa, a pressão é muito grande e afirmou que alguns estavam criando personagens, outros ao natural, como era o seu caso, mas todos estavam 'pro jogo'. Para ele, os canceladores da casa seriam o Pyong Lee e a Rafa Kalliman, que 'teriam um poder de persuasão muito forte'.

O ex-brother foi categórico ao dizer que teria ganhado o jogo se tivesse entrado pela casa de vidro e ainda aproveitou o momento para mandar uma pergunta para Boninho, diretor do programa: “Eu tô lagrimando aqui de tanto rir! Na moral chefe [se referindo à Boninho], onde foi que o senhor arrumou essas lendas aí? Ao mesmo tempo tá sinistro, ao mesmo tempo tá engraçado mano”.

Em outra postagem, ele é chamado por um amigo que diz: “Ô Hadballa, senhor”. “Não. Senhor não, pô. Nem senhor, nem senhora: senhore”, respondeu o ex-BBB, fazendo uma referência ao episódio em Fiuk tentou corrigir Camila de Lucas sobre o uso correto de pronomes neutros. Sorrindo, Hadson ainda acrescentou: “Vai tomar no teu c*, Fiuk”.

Ele declarou sua torcida para o Caio e o sertanejo Rodolfo, que disse ser alvo das 'femistas' da casa, por ser musculoso, barbado. 'Isso não é nem feminismo, cara. Essas pessoas quando veem alguém assim, bloqueiam logo'.

Críticas

Entre os alvos do ex-BBB, tanto na entrevista quanto em suas postagens nas redes sociais, estão a psicóloga Lumena, o ator Fiuk e até o youtuber Felipe Neto – embora nem esteja na casa.

Hadson afirmou, por exemplo, em outra publicação, que estava recebendo diversas mensagens em seu direct de pessoas pedindo para que ele comentasse sobre a sister Lumena.

Apesar de não falar nada diretamente, Hadballa acabou fazendo uma declaração onde ficou claro que suas ideias não batem com a do youtuber e empresário Felipe Neto.

“Eu vou falar o que dessa mulher cara? Ela é discípula do Felipe bosta Neto, basta vocês perceberem ai entendeu? O grau que ela tem com esse bosta ai. Tá mais que comprovado, entendeu?”. E acrescentou: “é outra que vai sair com 150% de rejeição entendeu gente?”.