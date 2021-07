Casal transa cinco vezes em reality e leva multa de R$ 200 mil: 'Filme para maiores de 18'

Os participantes Brenda e Matheus, do reality "Brincando com Fogo Brasil", agitaram a web logo nos primeiros episódios da atração. O casal foi para a suíte do programa e quebrou a regra de não ter contato físico, ou seja, sem beijos ou relações sexuais, e acabou multado em R$ 200 mil. As informações são do UOL.

O prêmio inicial era de R$ 500 mil, mas a cada punição ele é diminuído. Com a multa, foi reduzido para R$ 188 mil, o que chateou os demais participantes. A noite “quente” entre o casal aconteceu após eles ganharem o direito de dormir na suíte para ter um momento mais íntimo. No entanto, não podiam ter relações sexuais. Mas, ao chegarem no quarto, o clima esquentou e eles quebraram as regras.

(Reprodução: UOL)

No dia seguinte, Mateus ainda tentou se justificar: “Eu estava muito necessitado. Se o homem não fizer nada, até mesmo ejacular, ele fica doente. Eu já estava entrando num estágio de doença”, disse. A assistente virtual que monitora os participantes reuniu a todos e comunicou o que ocorreu. Ela disse que não gostou do que rolou na suíte e falou para o casal compartilhar os detalhes.

VEJA MAIS

“Matheus e Brenda, vi em vocês o despertar de um verdadeiro romance. Mas o que fizeram na suíte é um filme para maiores de 18 anos. Vocês atingiram o limite máximo de uma multa”, declarou a assistente.

Matheus então revelou que ele e Brenda transaram cinco vezes.