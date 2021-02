Hadballa ataca Felipe Neto: 'É um marica, esse moleque'

O ex-BBB Hadson Nery, o Hadballa, conversou com seus seguidores no Twitter na noite desta quarta-feira, 10. Falou sobre a carreira de jogador de futebol, reality show e sobre Felipe Neto, seu desafeto.

"Ninguém me faria esse favor de colocar nos dois juntos. Seria que nem fazer um gol no Maracanã aos 45 do segundo tempo, sendo gol do título. Ele não ia aguentar eu apontando o dedo na cara dele 24 horas, ele ia pedir pra sair", e completou, "é um marica, esse moleque". A resposta veio após a pergunta de um seguidor que o questionou sobre participar de um reality show com o youtuber.

Recentemente, o ex-jogador disse que considera o youtuber hipócrita pelo seu posicionamento político nas redes sociais.

Hadson é um crítico da edição atual do Big Brother Brasil, principalmente dos participantes que são chamados de "canceladores" pela audiência, como a rapper Karol Conká. O ex-jogador afirmou que só ficaria com Karol se fosse "cego, surdo e mudo".