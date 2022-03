Ex-BBB paraense, Hadballa é aposta para confusão no Power Couple 6

O paraense Hadson Nery, mais conhecido como Hadballa, que chegou a ser cancelado durante o Big Brother Brasil 20, sendo o terceiro eliminado da temporada, acaba de ser selecionado com a esposa, Elizabeth Fagundes para a 6ª edição do reality da Record, Power Couble Brasil. O casal tem um filho de um ano e meio.

VEJA MAIS

Hadballa fez confusão no BBB 20 com algumas participantes favoritas da edição: Manu Gavassi, Rafa Kalimann e Mari Gonzalez. Ele causou polêmica ao planejar com Lucas Gallina e Petrix desestabilizar as mulheres do programa que mantinham relacionamentos fora da casa. E, por isso, acabou sendo eliminado com elevado índice de rejeição, 71%.

Após isso, Hadballa foi acusado de homofobia e passou a explorar imagens do corpo sarado nas redes sociais para divulgar a venda de conteúdo adulto dele próprio em uma plataforma especializada.

Saiba quem são os 13 casais que foram confirmados para a atração