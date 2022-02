Ex-BBB 20, 'Hadballa' é contratado como técnico em novo clube ; confira

O ex-jogador, ex-BBB e digital influencer paraense, Hadson Nery, fez mais uma investida na carreira pós gramados, ao assinar contrato para comandar o Santos do Amapá. O vínculo foi anunciado nesta sexta-feira, pelo clube amapaense. Hadballa, como é conhecido, tem investido maciçamente na carreira de treinador e já dirigiu times paraenses, como Pedreira, Vila Rica e Bragantino.

A novidade foi repassada pelo presidente do Conselho Deliberativo do Peixe da Amazônia, Luciano Marba. Além do conhecimento técnico, o dirigente aponta como motivo da contratação, a visibilidade que o novo técnico trará ao clube. “A expectativa é grande, o Hadson é um ex-jogador de grandes clubes, como Corinthians, Brasil de Pelotas, entre outros. Hoje é uma pessoa de destaque na mídia, que vai trazer retorno de mídia pro clube. Se especializou na CBF e está pronto para assumir o comando”, explica.

Hadson Nery é técnico de futebol com curso ministrado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e tem licença B para o cargo. Apesar disso, o treinador ficou conhecido do grande público após a participação no Big Brother Brasil 20 e desde então tem tentado o retorno ao esporte. Hadballa começou no futebol do Remo, com passagens pelo Paysandu, divisões de base do Corinthians, onde atuava como lateral-esquerdo. Passou também pelo Paraná, Pinheirense/PA, Brasil de Peloteas/RS, Tuna Luso, Boa Vista/RJ, América/SP e encerrou a carreira em 2014.

Em sua incursão internacional, jogou na Ucrânia e Uruguai. Depois passou pelo Alcains, Gondomar e Leiria, todos em Portugal. No último, em 2006, foi comandado pelo técnico Português Jorge Jesus, que anos depois viria comandar o Flamengo de Gabigol e Bruno Henrique.