Gui Napolitano faz piada e Hadson Nery fica irritado: 'Seu Nutella arrombado'

O "Big Brother Brasil 22" começou na última segunda-feira, 17, e já está dando o que falar. A treta da vez foi com os ex-participantes Gui Napolitano e Hadson Nery, ambos do "BBB 20". Tudo começou quando o modelo comparou a participação de Naiara Azevedo ("BBB 22") com a de Karol Conká ("BBB 21") e do "Hadbala", seu colega de edição.

“Nayara deitou na mesma cama do Hadybala e da Karol”, escreveu o modelo, ao se referir sobre as eliminações com maiores índices de rejeição.

O paraense, no entanto, não gostou do comentário do colega e resolveu responder: "E desde quando tínhamos cama certa lá dentro, seu cheira pik*? Não começa com mimimi não, seu Nutella arrombado".