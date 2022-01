Sisters perdem a paciência com Naiara Azevedo na estreia do BBB22

Naiara Azevedo, cantora, já começou causando no BBB22. Esfuziante, o comportamento da famosa do hit 50 reais não agradou muitos os outros participantes após ela afirmar que não queria dormir encostada com ninguém.

“Ela entrou [no quarto] e perguntou da cama, daí falou que não queria dormir encostada com ninguém”, explicou Laís. “Quem comecem os jogos”, debochou Bárbara que estava na conversa.