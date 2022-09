Lateral do Paysandu, Patrick Brey admite querer ficar no clube: 'Não quero sair sem vencer nada'

O Paysandu entra em campo neste sábado (24), às 17h, contra o Vitória, numa partida que pode ser a despedida de alguns atletas do atual elenco bicolor. Porém, segundo o lateral-esquerdo Patrick Brey, seu desejo é permanecer no clube. Apesar disso, o jogador ressaltou que a continuidade não depende apenas dele:

"Em relação ao futuro, meu foco maior é vencer algo com o Paysandu. Não quero sair daqui sem vencer nada. Mas não depende só de mim, assim como a renovação não dependeu. Tem também o clube da Itália. Vou concentrar na Copa Verde e deixar meus empresários cuidarem disso", afirmou Brey.

A queda no quadrangular da Série C, após encerrar a primeira fase com a segunda melhor campanha, ainda traz reflexos na Curuzu. Ao longo da semana, nas coletivas de imprensa, vários jogadores tentaram encontrar explicações para a eliminação bicolor. Na visão de Brey, a equipe simplesmente não soube se adequar a esta segunda fase.

"A gente chegou muito confiante no quadrangular, mas aí vieram as três derrotas. Deu tudo errado. A Série C é um campeonato é mais um campeonato que você precisa mais saber jogar que ter técnica. É um pouco diferente. No quadrangular não conseguimos jogar o que era pedido e perdemos os jogos", concluiu.

A partida entre Paysandu e Vitória, pela sexta e última rodada do quadrangular de acesso, tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.