Mesmo com desfalques, técnico do Vitória mantém mistério antes do jogo contra o Paysandu; entenda

Contrariando sua própria característica de trabalho desde que chegou ao Vitória, o técnico João Burse resolveu fazer mistério sobre a formação titular que entra em campo neste sábado, a partir das 17 horas, na Curuzu, contra a equipe do Paysandu. É o último jogo do quadrangular decisivo que pode dar ao time baiano o acesso à Série B do ano que vem.

Pelo menos é assim que o treinador vem sinalizando ao longo dos dias, mesmo com os desfalques certos de Alan Santos e Sánchez, que cumprem suspensões automáticas. Lazaroni, que seria uma alternativa à lateral-esquerda, está em recuperação de lesão muscular e ainda não tem vaga certa no time. Até o último treino desta quinta-feira, o jogador seguia fora dos treinos.

"Trabalhamos durante a semana, temos mais amanhã para trabalhar. Estamos fazendo todas as situações que a gente acha interessante e todos os atletas que forem escolhidos vão dar o máximo e dar a resposta que a gente precisa", disse o técnico, querendo 'esconder o jogo'. É bem provável que Ewerton Páscoa entre no lugar de Alan Santos, mesmo não sendo titular desde abril. No entanto, o zagueiro de 33 anos costuma entrar na reta final dos jogos.

Já na lateral-esquerda a dúvida é um pouco maior. Se Lazaroni não apresentar condições de jogo, é possível que Burse opte por improvisar o lateral-esquerdo Dani Bolt. Pelo menos foi essa a opção do técnico durante a partida contra o Figueirense, justamente quando Sánchez levou o cartão vermelho.

João Burse realizou entrevista coletiva antes do embarque para Belém e nela falou sobre a semana de treinos e o momento do time, que pode garantir o acesso com a vitória sobre o Paysandu, ou também através de outros resultados, desde que o Figueirense não vença o ABC, na outra partida da chave.

"Desde que chegamos esse sempre foi o nosso pensamento, jogo a jogo. Estamos agora no último jogo, degrau. Fizemos uma semana de muito trabalho, temos amanhã ainda para trabalhar. Mas o grupo está totalmente focado, se dedicou muito nos treinamentos. Sabemos da responsabilidade desse jogo, dos atletas, da comissão, tudo que a gente representa para ir lá, fazer um grande jogo e ter o acesso", completou Burse.

A delegação do Vitória já embarcou para Belém, onde deve fazer um último treino. A torcida rubro-negra inclusive organizou uma grande festa para despedir-se dos jogadores e desejar boa sorte na busca do acesso. O Vitória é o atual vice-líder do grupo C, com oito pontos, dois a mais que o Figueirense, logo atrás com seis pontos, e atrás do líder ABC, que tem 11. O Paysandu é o lanterna do grupo com três pontos e já eliminado da competição.