Capitão do Paysandu, zagueiro sobre futuro no clube: 'Não tive nenhuma conversa com a diretoria'

Contra o Vitória, no sábado (24), às 17h, na Curuzu, o Paysandu ainda tem uma última partida para se despedir no Brasileirão Série C. O encontro também pode representar o último jogo de vários jogadores com a camisa do clube. Porém, o zagueiro Genílson revelou que espera que este não seja o caso dele.

Em entrevista coletiva no estádio bicolor, o capitão da equipe apontou o desejo de permanecer no Papão. Mas, pelo menos até o momento, Genílson contou que ainda não existem conversas sobre uma renovação de contrato:

"Deixo nas mãos do clube para resolver isso, não tive nenhuma conversa com a diretoria. Tenho contrato até o dia 15 e vou fazer o meu melhor no dia a dia. Vou esperar em Deus, continuar trabalhando e vou esperar. Meu desejo é ficar. Se for o da diretoria, a gente conversa e entra em acordo", afirmou Genílson.

Apesar de não ter mais chances de acesso à Série B, o Paysandu, como mencionado, ainda entra em campo no fim de semana. Questionado sobre como encontrar incentivo para a partida, mesmo com o clima melancólico, Genílson falou sobre encerrar a particpação do clube no torneio com dignidade:

"A motivação está dentro de cada um. Tem que estar dentro de você, tem que todo dia buscar o melhor no seu trabalho. Temos mais um jogo dentro da nossa casa, temos bons números aqui. Perdemos pouquíssimas partidas, apenas duas. Temos que honrar a camisa que estamos vestindo, o trabalho e o clube que estamos representando. Temos que conseguir essa vitória para sair com dignidade da competição", concluiu.

A partida entre Paysandu e Vitória tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.