Diretoria do Paysandu negocia permanência de Patrick Brey; três atletas podem deixar o clube; veja

Um dos jogadores mais bem avaliados do elenco bicolor deste ano, o lateral-esquerdo Patrick Brey, se depender da direção do Paysandu, poderá renovar contrato visando a próxima temporada. De acordo com as informações de bastidores do clube, Brey vem sendo sondado para permanecer na Curuzu.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Patrick Brey tem uma passagem curta, porém proveitosa no elenco bicolor. Foram 35 jogos este ano pelo Campeonato Paraense, Copa do Brasil e Série C. O contrato dele com o Papão já está no final e, caso nada seja resolvido, ele pode retornar ao Triestina, da terceira divisão do Campeonato Italiano.

Além dele, quem também pode permanecer no Paysandu é o volante João Vieira, que disputou 20 jogos este ano, e está em conversas avançadas com a direção bicolor.

VEJA MAIS



Dispensas

No entanto, nem tudo é um mar de rosas no bicolor paraense. Pelo menos três jogadores podem deixar o clube ainda nesta semana. Conforme o apurado junto às fontes internas do clube, o meia-atacante Serginho e os atacantes Marcelinho e Pipico podem dar adeus ao Paysandu no próximo dia 15 de outubro.

O caso mais interessante é o de Serginho, que vinha atuando como titular na equipe do técnico Márcio Fernandes, mas caiu de rendimento e passou a frequentar a reserva que hoje lhe entrega uma possível demissão. Os demais não conseguiram um lugar ao sol e praticamente foram utilizados só como reserva.

Ao que tudo indica, Pipico deve compor a "Barca do Adeus", devido o mau rendimento em campo. O atleta disputou 12 jogos e não marcou nenhum gol, sendo constantemente questionado pelas inúmeras oportunidades desperdiçadas. Nos últimos jogos entrou principalmente na etapa final e mesmo assim não produziu o aguardado.

Já Marcelinho foi menos pior. Dos 11 jogos disputados, ele deixou a sua marca uma vez, ainda assim muito pouco para os padrões bicolores, que deixaram escapar o acesso à Série B na última rodada do quadrangular decisivo. Até o final da tarde é aguardado algum comunicado da diretoria do clube sobre as dispensas.