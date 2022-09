Paysandu nega que tenha dado 'calote' na equipe de arbitragem da partida contra o Vitória-BA

O Paysandu se posicionou na tarde desta segunda-feira (26) sobre um possível "calote" na equipe de arbitragem da partida contra o Vitória-BA, pela última rodada da do quadrangular de acesso da Série C. Por meio de nota, o Papão disse que não é da responsabilidade do clube custear as despesas de arbitragem da partida.

"O Paysandu Sport Club esclarece que os clubes não são responsáveis pelo pagamento das taxas de arbitragem nos jogos do Campeonato Brasileiro. Essa obrigação existe apenas nas partidas válidas pelo Parazão e pela Copa do Brasil. Portanto, não procede a informação de que o Paysandu deu 'calote' na arbitragem do jogo passado, contra o Vitória-BA", disse a nota.

Na súmula da partida contra o Vitória-BA, o árbitro Luiz Flavio de Oliveira fez uma observação de que as taxas, diárias e transportes da equipe de arbitragem não foram pagas ao final da partida. A partir disso, surgiu nas redes sociais a suspeita de que esses valores seriam de responsabilidade do Paysandu, mandante do jogo.

No último domingo (25), Paysandu e Vitória-BA empataram em 1 a 1 na Curuzu, resultado que deu o acesso à Série B ao clube baiano. Agora, o Papão volta o foco à Copa Verde, competição regional que começa no final de outubro. As partidas do Bicola no torneio você acompanha no Oliberal.com.