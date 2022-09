Torcedor do Paysandu pede camisa, ganha luvas do goleiro do Vitória na Curuzu e vídeo viraliza

A frase “não é só futebol” mais uma vez fez todo sentido no último jogo do Paysandu na Série C do Campeonato Brasileiro. O Papão enfrentou o Vitória-BA, na Curuzu, no sábado passado (24) e um torcedor do alviceleste saiu feliz do estádio. O pequeno Lorenzo, de nove anos, ganhou as luvas do goleiro Dalton, do Vitória-BA, além de um meião do clube baiano.

Tudo isso foi gravado por um torcedor bicolor nas arquibancadas da Curuzu e postado nas redes sociais. O vídeo viralizou e Lorenzo recebeu o carinho de vários torcedores.

O pequeno Lorenzo é apaixonado pelo Paysandu, assim como o pai, o professor de educação física Márcio Guedes Pereira, que passou a paixão que possui pelo Paysandu ao filho, mas além de ter passado à cria o sentimento de torcer pelo Papão, passou o amor pelo futebol, independente da rivalidade.

“O Lorenzo começou a ir ao estádio comigo desde os quatro anos, ele já pegou autógrafo de vários jogadores do Paysandu, vem acompanhando o clube de perto. No último jogo ele queria uma camisa do Vitória, coisa de criança e fomos pedir. Tivemos algumas recusas, mas o Dalton deu as luvas a ele. Em seguida o Dalton o chamou para uma foto e fomos. Ele ficou ‘maluco’ pela luva. Já brincou, colocou nas mãos, ficou muito feliz com o presente. O esporte é maravilhoso por isso”, disse.

Seu Márcio sabe da importância na formação do pequeno Lorenzo, dos valores que tenta passar ao filho e acredita que a “cria” está no caminho certo.

“Ele ama futebol e uma das coisas que ele sentiu falta na pandemia foi ir ao estádio. Nesse ano ele foi em praticamente todas as partidas do Paysandu e gosta de vários jogadores, inclusive do goleiro Vinícius, do Remo. Ele vivenciar essa experiência e poder contribuir mostrando a importância do esporte, sem violência, sem ódio, já valeu demais”, falou.

O vídeo de Lorenzo recebendo as luvas do goleiro Dalton, do Vitória, foi gravado por um torcedor bicolor e postado no Instagram e viralizou. Ele foi visualizado por mais de 40 mil pessoas e Lorenzo recebe muitos comentários dos torcedores do rubro-negro baiano, que conquistou o acesso à Série B de 2023.