Vice do Paysandu rompe com atual gestão e anuncia candidatura à presidencia do clube

O conselheiro do Paysandu Felipe Fernandes anunciou que vai concorrer ao cargo de presidente bicolor nas eleições do clube que ocorrem ao final deste ano. Em entrevista à rádio Super Marajoara, o atual vice-presidente de operações do Papão explicou que "rompeu" com a atual gestão, liderada por Maurício Ettinger, e vai se apresentar no próximo pleito como uma chapa de oposição.

"Não estou querendo confusão ou briga com ninguém. Cada presidente que senta na cadeira tem que ser respeitado. Agora, também tenho que ter minha vontade e achar que estou no meu direito de disputar essa posição. Tenho vários anos de serviços prestados ao clube", disse Felipe à rádio.

Rompimento com a atual gestão

Felipe foi eleito para o cargo de vice-presidente de operações do Paysandu no final de 2020, fazendo parte da chapa encabeçada por Maurício Ettinger, atual presidente. No entanto, Fernandes acredita que Ettinger não cumpriu com um "acordo informal" existente na chapa e decidiu se lançar candidato.

Ettinger, assim como Felipe, fazia parte de uma corrente política bicolor chamada "Novos Rumos", que elegeu presidentes como Vandick Lima, Alberto Maia, Sérgio Serra e Ricardo Gluck Paul. O segmento possuía um consenso de não apoiar reeleição de candidatos. No entanto, Maurício rompeu com a "Novos Rumos" e passou a cogitar uma reeleição para um novo mandato.

A partir disso, Felipe se lançou candidato à presidência do clube. Caso fosse seguido o acordo da "Novos Rumos", Fernandes que deveria ser o nome da atual gestão, ao invés de Ettinger.

Quem é Felipe Fernandes?

Associado ao clube desde 1978, o empresário da construção civil, marketing e tecnologia, Luiz Felipe Fernandes, tem um extenso histórico no Paysandu. Foi atleta de futsal, diretor social, diretor de patrimônio, secretário, diretor de Projetos Especiais, integrou comissão de futebol, presidiu o Conselho Deliberativo e exerceu o cargo de conselheiro por várias gestões. O vice-presidente de Operações tem 63 anos de idade, nasceu em Belém, é casado e tem um filho, Caio Fernandes, que é conselheiro bicolor há seis mandatos.