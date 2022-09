Reeleição: Maurício Ettinger bate o martelo e garante concorrer à presidência do Paysandu

Com o final da temporada se aproximando, o buchico sobre as eleições no Paysandu começam a ganhar forma e nomes, dispostos a comandar o clube pelos próximos dois anos. Até o momento, três chapas devem concorrer ao cargo de presidente do Conselho Diretor, entre eles, contrariando as expectativas, o atual presidente, Maurício Ettinger.

Em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal, o mandatário confirmou a candidatura, com o apoio do empresário Roger Aguilera, atual diretor de futebol bicolor, e do também empresário Fred Cabral, na condição de vices. Maurício Ettinger venceu as eleições no final de 2020, concorrendo contra a chapa do ex-presidente Luís Omar Pinheiro.

Ao assumir o clube, ele deu continuidade ao projeto político do grupo conhecido como "Novos Rumos", responsável pela eleição dos últimos cinco presidentes, entre eles Ricardo Gluck Paul, que passou o bastão para Ettinger, enquanto assumia o Conselho Deliberativo e hoje se encontra presidindo a Federação Paraense de Futebol (FPF).

No decorrer do mandato, Maurício acabou rompendo com antigos aliados, o principal deles era o conselheiro e eleito vice-presidente de operações, Felipe Fernandes, figura ativa nas últimas administrações do bicola. Com o rompimento sacramentado, Fernandes também lançou sua candidatura e Maurício viu o caminho livre para tentar mais dois anos no cargo.

Felipe Fernandes não é o único opositor ao atual presidente, Em julho deste ano, o ex-jogador de basquete e benemérito do clube, Sérgio Solano, anunciou que vai disputar o pleito, formando assim um panorama atípico na disputa pelo trono bicolor, que tem agora três candidatos: Maurício Ettinger, Felipe Fernandes e Sérgio Solano.