Ex-jogador de basquete, Sérgio Solano anuncia pré-candidatura à presidência do Paysandu

O ex-jogador de basquete do Paysandu Sérgio Solano anunciou na última quinta-feira (7) a pré-candidatura para a presidência do clube. Ele é o primeiro nome confirmado para a disputa que irá eleger o sucessor de Maurício Ettinger, atual mandatário bicolor, no final deste ano.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Lesão, lives e presença nos vestiários: Ricardinho abre o jogo sobre recuperação no Paysandu]]

Quando jogador, Solano fez parte da "era de ouro" do basquete do clube. Entre as décadas de 70 e 80 a modalidade garantiu ao Bicola 11 títulos do Campeonato Paraense. Nesta época, o Papão criou suas categorias de base e formou atletas que, posteriormente, foram convocados para a Seleção Brasileira.

Atualmente, Sérgio Solano faz parte do quadro de sócios-beneméritos do Paysandu. Além do mais, durante sua trajetória no clube, ele foi homenageado, em 2016, com a Medalha Campeão dos Campeões, entregue a pessoas que tiveram grande representatividade pelo Papão.

O atual mandatário do Paysandu, Maurício Ettinger, ainda não se posicionou sobre as próximas eleições. Ainda não há informações se ele vai brigar pela reeleição ou se vai indicar alguém para o pleito.