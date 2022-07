STJD pune atletas do Atlético-CE e Vitória-BA e estão de fora das partidas contra o Remo e Paysandu

A quinta comissão disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu nesta sexta-feira (8), dois atletas do Atlético-CE e do Vitória-BA, após confusão generalizada em partida entre as equipes na 10ª rodada da Série C. Com as punições, os jogadores do Atlético-CE não enfrentam o Remo neste domingo (10) e os atletas do Vitória-BA não encaram o Paysandu na 15ª rodada do Brasileirão.

Pelo Atlético-CE o atacante Yan Costa, de 18 anos, foi punido com seis jogos de suspensão. O atacante Ewerton Potiguar ficará de fora por quatro jogos. Já o jogador Vanderlan, que também foi expulso na partida, foi absolvido e poderá atuar diante do Leão Azul.

Pelo lado do Vitória-BA, o zagueiro Mateus Moraes e o meia Eduardo, foram suspensos por seis jogos, mesma punição aplicada ao auxuliar-técnico Ricardo Lemos. A decisão do STJD é de primeiro grau e cabe recurso dos clubes ao pleno da instituição. Eles foram denunciados no artigo 254-A, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

Entenda o caso

No jogo entre Atlético-CE x Vitória-BA, os jogadores Yan e Eduardo foram expulsos, trocaram ofensas e empurrões, depois da marcação de uma falta. Na saída do gramado, próximo da escada para o vestiário, os jogadores brigaram e iniciou uma confusão generalizada.