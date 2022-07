Paysandu x Confiança cheio de reencontros; Dragão possui quatro jogadores e técnico ex-Papão

A partida entre Paysandu x Confiança-SE, marcada para o próximo sábado (9), ás 19h, na Curuzu, pela 14ª rodada do Brasileirão da Série C, será de reencontros. Vários jogadores que defendem o Dragão já passaram pelo Paysandu, além do técnico da equipe nordestina. Pelo lado bicolor, três atletas já vestiram a camisa do Confiança.

O futebol e suas voltas. Um ano o atleta está aqui, no outro ele muda de clube e o mundo da bola segue em ritmo frenético, promovendo encontros e a famosa “lei do ex”. Neste sábado alguns atletas irão reencontrar seu ex-clube, na Curuzu. No Confiança-SE, algumas peças conhecidas do torcedor paraense como o meia Danilo Pires, que atuou no Papão em 2018 até o primeiro semestre e conquistou o título estadual com a camisa bicolor.

Outro que vestiu o manto do Papão e que defende o Confiança é o atacante Renan Gorne. O jogador teve passagem no Paysandu em 2018, foi campeão da Copa Verde e marcou um gol pelo clube. Ele também atuou pelo Remo na temporada 2021.

Jogadores que passaram pelo Paysandu e estão no Confiança

O ataque da equipe nordestina possui ainda o jogador Tcharlles, de 30 anos, que jogou no Paysandu no ano passado. O atacante fez apenas quatro partidas pelo Papão e marcou um gol. Tcharlles também teve passagem pelo Remo e ajudou no acesso remista à Série B.

Fechando os atletas do Confiança que já atuaram pelo Paysandu está o atacante Luan Santos, de 26 anos. O jogador atuou pelo Bicola em 2021, realizou 16 partidas e marcou um gol.

Técnico

O comandante do Confiança é treinador Vinícius Eutrópio, de 56 anos. A passagem pelo papão foi em 2021, com apenas nove partidas no comando, conquistando três vitórias, quatro empates e amargando duas derrotas, um aproveitamento de 48.1% à frente do Papão.

Paysandu

No elenco bicolor três jogadores já estiveram do outro lado e vestiram a camisa do Confiança. Os laterais Leandro Silva e João Paulo, além do atacante Robinho, que defenderam o Dragão na temporada passada.

Panorama

Atualmente o Paysandu ocupa a vice-liderança com 23 pontos e encara o Confiança que está com 14 pontos na 16ª posição. A partida será às 19h do sábado (9), na Curuzu, em Belém e terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.