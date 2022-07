Paysandu provoca o Remo e o goleiro Vinícius, após falha do Camisa 1 do Leão no Re-Pa; vídeo

O empate entre Remo e Paysandu em 2 a 2, no último final de semana, ainda rende provocações nas redes sociais. O perfil oficial do Paysandu brincou com a falha do goleiro Vinícius, do Clube do Remo, que resultou no segundo gol bicolor no clássico pela Série C do Brasileiro, no Baenão.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais do Paysandu, o humorista Epaminondas, que trabalha para o clube alvicleste, aparece ao lado do mascote do Papão, falando sobre o mês de julho, férias escolares e chamando o torcedor bicolor para acompanhar a partida entre Paysandu x Confiança-SE, que duelam no próximo sábado (9), na Curuzu, em Belém.

Os dois levantam da cadeira e resolvem “bater uma bola” no gramado da Curuzu. O humorista chuta a bola no mascote bicolor que está defendendo em uma das traves do estádio alviceleste, e “imita” a falha de Vinícius no último clássico e coloca a bola para dentro do gol. Na sequência o humorista Epaminondas ainda diz: “Qual foi, Lobo? Égua um frangão”.

Paysandu é o atual vice-líder do Brasileirão da Série C com 23 pontos e encara o Confiança-SE, no próximo sábado (9), ás 19h, no Estádio da Curuzu, em Belém, pela 14ª rodada da competição nacional. Em caso de vitória, o Paysandu se aproxima do líder Mirassol-SP que possui 26 pontos. A partida entre Papão x Dragão terá transmissão lance lance no OLiberal.com.