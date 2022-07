Ex-goleiro do Remo e treinador ex-Paysandu, João Brigatti avalia Vinícius: 'não está mal treinado'

O ex-goleiro do Remo e treinador ex-Paysandu, João Brigatti comentou sobre as falhas de Vinícius, ídolo do azulino, no clássico Re-Pa pela Série C do Brasileirão. Em entrevista ao repórter Agripino Furtado, da Rádio Liberal, Brigatti disse que o profissional não deve ser "crucificado" em um momento de instabilidade.

"Fui goleiro, preparador de goleiros e sou treinador. Percebo que o Vinícius salvou o Remo em várias oportunidades, inclusive em outros clássicos Re-Pa. É lógico que a torcida é passional, mas ele é um profissional muito conceituado e respeitado. Acredito que ele deve receber um crédito de confiança, porque ainda vai ajudar bastante o Remo neste ano", avaliou.

De acordo com Brigatti, esse processo de recuperação da confiança deve ser feito em algumas etapas. Ele afirma que tanto clube como torcida devem apoiar o jogador para que ele volte a crescer de rendimento.

"Como pessoa, daria moral para o Vinícius, pra ele não deixar se abater. É um cara de personalidade e deve crescer de produção com moral. Como profissional, eu iria mantê-lo entre os titulares. São falhas individuais, mas ele não está mal treinado", disse.

Ex-goleiro, Brigatti defendeu o Remo em 1994, quando disputou posição com outro ídolo azulino, Clemer. Apesar da história com a camisa remista, em 2018 o paulista voltou a Belém para ser treinador do Paysandu. Brigatti saiu do comando técnico bicolor no ano seguinte, mas retornou em meados de 2020, quando ficou até o final do ano.