Sondado por Remo e Paysandu, meia-atacante ex-Papão negocia com clube da Série B

O meia-atacante Vinícius Leite, ex-Paysandu, que está no Avaí, da Série A do Brasileiro, pode ser o novo reforço da Ponte Preta. O jogador e seus representantes já negociam a saída para o clube da Série B. Sem espaço na atual equipe, o jogador estaria bem próximo da saída, segundo o GE de Campinas.

O Brusque seria outro clube da Segundona que procurou Vinícius Leite. Até o momento, Vinícius Leite fez 16 jogos na temporada pelo Leão Catarinense, mas apenas quatro no Brasileirão, todos vindo do banco de reservas. Vinícius ainda não balançou as redes em 2022.

Em meados de março deste ano, Remo e Paysandu buscaram informações sobre Vinícius Leite. O jogador foi oferecido para vários clubes da Série B no período, porém, sem chegar acordo com nenhuma equipe, permaneceu no Avaí.

O atacante goiano, de 28 anos, defendeu o Paysandu nas temporadas 2019 e 2020, fez 63 partidas e marcou nove gols com a camisa bicolor. Já pelo Avaí, onde está desde 2020, Vinícius Leite, conquistando o acesso à Série A na última temporada, Vinícius tem 81 jogos e três gols marcados.