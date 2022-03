Série C: dupla Re-Pa busca informações sobre o atacante Vinícius Leite, do Avaí-SC

A principal competição da dupla Re-Pa em 2022 é o Campeonato Brasileiro da Série C. De olho no torneio, Leão e Papão estão no mercado atrás de reforços e um jogador despertou interesse dos eternos rivais. O atacante de beirada, Vinícius Leite, que pertence ao Avaí-SC, foi oferecido a uma equipe da Série B, mas Remo e Paysandu buscaram mais detalhes sobre a situação do atleta. A informação é do repórter Ronaldo Fontana, do Globo Esporte Santa Catarina.

O ex-atacante do Paysandu Vinícius Leite, está sem espaço no Leão da Ilha, com isso a diretoria do clube catarinense decidiu oferecer o jogador a uma equipe da Série B, que não teve o nome revelado. Foi então que a dupla Re-Pa procurou saber a situação do jogador, mas a negociação esbarrou nos altos valores de salários do atleta, além do desejo de permanecer no clube catarinense.

Aos 28 anos, o atacante goiano defendeu o Paysandu nas temporadas 2019 e 2020, fez 63 partidas e marcou nove gols com a camisa bicolor. Já pelo Avaí, em 2021, realizou 53 jogos e balançou as redes duas vezes, conquistando o acesso à Série A.