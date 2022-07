Remo tem quase 60% de chances de vitória sobre o lanterna da Série C, aponta site

Há quatro jogos sem vencer na Série C do Campeonato Brasileiro, o Remo busca acabar com a seca. Segundo o site Chance de Gol, especializado em estatísticas, o clube azulino tem uma probabilidade de 59.9% de vencer o Atlético-CE, lanterna da Terceirona. A partida ocorre no domingo (10), às 19h, no Estádio Presidente Vargas.

Mesmo com o jogo fora de casa, o site aponta o favoritismo do Remo. Enquanto isso, os donos da casa têm apenas 17.3%. Um índice maior tem as chances de empate: 22.8%. Vale lembrar, este é o primeiro confronto entre a Águia da Precabura e o Leão Azul.

Cenário

Caso corresponda ao favoritismo, o Remo pode voltar ao G8 do campeonato. Faltam apenas seis rodadas para o final da primeira fase e o Leão ainda não se firmou na zona de classificação para o quadrangular de acesso. Neste momento, um ponto separa o Remo, 11° na tabela, da Aparecidense, que está em 8°.

Em busca da primeira vitória

Outro fator interessante para a partida é que o técnico Gerson Gusmão vai para o segundo jogo à frente do Remo, após ser oficializado no clube. Depois do empate em 2 a 2 no Re-Pa, Gerson vai em busca da primeira vitória como comandante azulino.

Lance a lance

Vale lembrar, a partida entre Atlético-CE e Remo, válida pela 14ª rodada da Série C, tem transmissão ao vivo e lance a lance por OLiberal.com.