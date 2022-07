Mesmo com empate, site de estatísticas mantém chances de classificação do Remo acima de 50%; veja

O empate diante do Paysandu na noite deste domingo acendeu um sinal de alerta no Baenão, há cinco rodadas do fim da primeira fase da Série C. Após o fim da rodada, o Clube do Remo encontra-se na 11ª posição, com 18 pontos, e de acordo com o site de estatísticas Chance de Gol, o Leão Azul ainda tem possibilidade de classificação acima dos 50%.

Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Em 13 jogos, o Remo conseguiu cinco vitórias, três empates e cinco derrotas. Os números colocam o time paraense com 50.3% de chance de classificação, contra míseros 0.5% de chance de rebaixamento. Nos próximos cinco jogos, o Remo pode somar até 18 pontos, numa hipótese bem otimista, ou seja, encerraria a primeira fase, caso vença todos os jogos que faltam, com 36 pontos, mais do que suficientes para seguir vivo na Série C.

O problema são os adversários. Na próxima rodada o Remo enfrenta o Atlético-CE, lanterna da Série C, depois recebe o ABC, terceiro colocado, Botafogo-PB, o quarto na tabela, Ferroviário, 17º e primeiro na zona de rebaixamento, e encerra a fase contra o Aparecidense, uma posição acima dos azulinos, também com 18 pontos.

SAIBA MAIS

Nos cálculos do técnico Gerson Gusmão, os azulinos podem diminuir a necessidade de pontos graças ao equilíbrio que tem tomado conta da competição. "Não adianta programar quantos pontos precisamos e não conseguir vencer. Uma vitória dá um salto em algumas posições. No início eu pensava em 30 pontos. Tenho certeza que vai baixar, muita gente no meio. Talvez baixe para 27, 28 pontos, mas temos primeiro que vencer o Atlético-CE", finaliza.

Próximos jogos do Remo

10/07 - Estádio Presidente Vargas

- Atlético-CE x Remo

17/07 - Estádio Baenão

- Remo x ABC-RN

24/07 - Estádio Almeidão

- Botafogo-PB x Remo

01/08 - Estádio Baenão

- Remo x Ferroviário

07/08 - Estádio Baenão

- Remo x Aparecidense