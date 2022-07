Após falhas no Re-Pa, goleiro Vinícius é criticado pela torcida do Remo nas redes sociais; vídeo

O goleiro Vinícius, do Remo, tem sido bastante criticado nas redes sociais após o Re-Pa deste domingo (3), pela 13ª rodada da Série C do Brasileirão. De acordo com a torcida remista, o arqueiro foi o principal responsável pelos dois gols do rival no jogo. A partida terminou empatada em 2 a 2.

Em postagens no Twitter, Vinícius divide opiniões. Alguns torcedores pedem a manutenção do goleiro no time titular, enquanto outros querem que o ídolo remista dê lugar a algum dos reservas da posição. Veja:

Ídolo azulino, o goleiro Vinícius, de 37 anos, defende as cores do Leão Azul há seis temporadas. Com a camisa azulina, são 211 partidas disputadas e quatro títulos conquistados - Copa Verde de 2021 e Parazões de 2018, 2019 e 2022. Além disso, Vinícius fez parte do elenco azulino que garantiu o acesso à Série C em 2020.

Time vaiado

A torcida do Remo não perdoou a atuação do time diante do Paysandu. No final da partida, os jogadores desceram aos vestiários debaixo de fortes vaias.

Apesar de pontuar diante do maior rival, o Remo já acumula uma sequência de quatro jogos sem vencer. O resultado deixou o Leão na nona posição da Série C, com 18 pontos. Na rodada seguinte, os azulinos enfrentam o lanterna da Série C, Atlético-CE, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.