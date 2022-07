Jogador da base do Remo morre após acidente de moto e partida do Sub-20 é adiada

O atleta Leandro dos Reis Silva, de 19 anos, faleceu após acidente ocorrido no domingo (3), na cidade de Santa Izabel (PA), região metropolitana de Belém. O jogador do Sub-20 do Remo estava em uma moto e colidiu com um veículo. Ele chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Metropolitano, em Ananindeua, mas faleceu na madrugada de segunda-feira (4). A informação foi confirmada por fontes do Clube do Remo.

