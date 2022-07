Atacante do Paysandu, Dioguinho lamenta morte do jogador do Remo: 'Tinha um futuro brilhante'

O atacante Dioguinho, do Paysandu, utilizou a sua conta no Instagram para lamentar a morte do jogador da base do Remo, Leandro dos Reis Silva, de 19 anos, que faleceu em um acidente de transito.

Dioguinho e Leandro viviam na mesma cidade, Santa Izabel (PA) e eram próximos. Dioguinho, que já defendeu o Remo em 2020 e 2021, cita que o Leandro era uma boa pessoa e que tinha um futuro brilhante no futebol.

“Não dá para acreditar que você se foi. Você tinha um futuro brilhante, cara. Minhas sinceras condolências aos familiares e amigos. Que Deus receba você de abraços abertos, meu irmão”, escreveu.

O volante Leandro dos Reis Silva se envolveu em um acidente de trânsito, ontem, em Santa Izabel. Ele estava de moto, foi levado ao Hospital Metropolitano em Ananindeua, mas faleceu nesta madrugada. O jogador foi campeão paraense pelo Remo em 2021.