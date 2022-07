Após falha em gol que cedeu empate ao Paysandu no Re-Pa, elenco sai em defesa de Vinícius; veja

O empate entre Clube do Remo e Paysandu teve um sabor amargo para os azulinos, que precisavam da vitória para sonhar com o retorno ao G8 da Série C, grupo que se classifica á próxima fase da competição. O placar de 2 a 2, no entanto, foi ainda mais doloroso para o principal jogador do time, o goleiro Vinícius, responsável direto pelo segundo gol bicolor, que deu números finais ao clássico.

Aos 18 minutos da etapa final, o Remo vencia por 2 a 1, quando Robinho, que havia acabado de entrar no jogo, avançou pela direita, entrou na grande área e fez o chute cruzado. Vinícius pulou para fazer a defesas, mas acabou resvalando a bola para dentro da própria meta, empatando o jogo.

Com o empate, a torcida se dividiu entre críticas e mensagens de apoio. Nas redes sociais, os companheiros de time deram incentivo ao atleta, tido como um líder no grupo. O reserva imediato dele, o goleiro Zé Carlos, postou no instagram uma mensagem de apoio. "Seguiremos trabalhando forte no dia a dia, irmão. Momentos bons e ruins passam", disse.

Já o preparador de goleiros Juninho desejou força ao vereador e ressaltou as qualidades de Vinícius. "Meu amigo sei o quanto foi doloroso esse empate, sei o quanto você se cobra, às vezes não entendemos os planos de Deus, vamos continuar trabalhando, se tiver que treinar mais, vamos treinar. Você é um exemplo de profissional. Levanta a cabeça, temos um acesso a conquistar. Nós momentos bons e ruins estarei sempre do teu lado porque sei o quanto você trabalha buscando sempre melhorar", ressaltou.

O empate deixou o Remo na 11ª posição, com 18 pontos, faltando cinco rodadas para o final da primeira fase. A próxima partida do Remo será no dia 10, contra o Atlético-CE, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.