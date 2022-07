Antes do Re-Pa, direção do Paysandu decora vestiário do Baenão em tons azul celeste; veja

Horas antes do Re-Pa válido pela 13ª rodada Série C, a direção do Paysandu resolveu dar um 'incentivo' ao elenco, que precisou concentrar nas dependências do maior rival. Como a partida seria disputada num ambiente azul marinho, o clube resolveu equilibrar o aspecto das cores e, como forma de acolhimento, adesivou toda área do vestiário azulino nas cores azul celeste e branco.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

O resultado do capricho pode ser visto nas redes sociais. Através do instagram, a direção bicolor postou as fotos do local, num antes e depois que mudou completamente a "cara" do lugar. Entre as novas inscrições, uma delas dizia "Aqui é Paysandu", enquanto outra provocava, "Não tem como comparar...".

SAIBA MAIS

Em campo, os bicolores acabaram surpreendendo o rival e conseguiram um precioso empate, que os manteve na vice-liderança da Série C, com 23 pontos.