Torcedores do Remo entoam gritos homofóbicos ao goleiro bicolor; Paysandu promete denunciar ao STJD

O clássico Re-Pa 766 pela Série c terminou empatado em 2 a 2, neste domingo (30, no Baenão. A partida marcou o retorno do goleiro Thiago Coelho ao Baenão, após “atravessar” a Avenida Almirante Barroso e ir jogar no Paysandu. Camisa 1 bicolor foi xingado com gritos homofóbicos por torcedores do Remo, na descida para o vestiário. Payssandu vai abrir denúncia contra o Remo no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A informação foi confirmada pelo Papão.

Após a partida, Thiago Rodrigues estava saindo do gramado do Estádio Baenão, quando torcedores do Remo, que estavam atrás da entrada do vestiário da arquibancada da Avenida Almirante Barroso, entoaram cantos homofóbicos contra o goleiro: “reserva viado”.

Conforme apurou a reportagem de O Liberal, o Paysandu gravou os xingamentos sofridos pelo goleiro Thiago Coelho e irá apresentar denúncia no STJD. O Remo poderá ser multado, caso seja condenado.

Aos 27 anos, o goleiro do Paysandu passou três temporadas defendendo o Remo, entre 2019 e 2021. Pelo Leão conquistou o acesso e o título da Copa Verde, mas no final do ano passado, recebeu uma proposta do Papão e decidiu deixar o clube azulino. Ainda neste ano foi ao Baenão, mas não jogou, já que ele era o reserva de Elias Cruzel, mas acabou assumindo a posição de titular no Re-Pa seguinte, na Curuzu.

Essa não é a primeira vez em que os torcedores do Remo entoam cantos homofóbicos no Baenão. Contra o Goiás-GO, pela Série B do ano passado, Nicolas foi chamado “Viado” e também de “Nicole”. Neste caso o clube conseguiu se livrar da multa.

Já na Copa Verde do ano passado, em jogo pela semifinal, mais uma vez torcedores do Remo entoaram cantos homofóbicos

