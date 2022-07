No Re-Pa, Remo quebra próprio recorde de público na atual Série C do Brasileiro

Foi divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) o boletim financeiro do clássico Re-Pa 766. Mais de 13 mil pessoas estiveram presentes no Estádio do Baenão, no último domingo (4), e viram o empate em 2 a 2 entre Remo e Paysandu. O público total foi de 13.197, que bateu o recorde anterior do Leão de 11.498, da partida contra o Campinense.

A renda total também teve números interessantes para o Leão, já que o total foi de R$298.339,00 - ao contrário do Parazão, não é compartilhada. Mas vale lembrar, a Justiça bloqueou 10% das rendas de três partidas do clube azulino: contra o Altos, Paysandu e ABC.

Com isso, R$2.983,39 serão usados para o pagamento de um débito, que é de R$ 1.613.036,92. Valor é referente a um empréstimo feito pelo ex-presidente azulino, Amaro Klautau, ainda em 2009.

Após terminar a rodada em 11° na tabela de classificação, o Remo foca na reabilitação no campeonato. Sem vencer há quatro partidas, o Leão acumula duas derrotas e dois empates neste período. No próximo domingo (10), a equipe visita o Atlético-CE, pela 14ª rodada da Terceirona.

A partida entre o Atlético-CE e Remo, que ocorre no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, tem cobertura ao vivo e lance a lance pelo portal OLiberal.com.

Números do Re-Pa

Renda total: R$298.339,00

Despesas total: R$ 111.912,46

Renda líquida: R$ 186.426,54

Pagantes: 11.934

Gratuidades: 1.263

Público total: 13.197