Após reclamação de insegurança, Remo responde executivo de futebol do Paysandu; veja a nota

Após os comentários do executivo de futebol do Paysandu, Fred Gomes, o Remo se manifestou sobre o esquema de segurança montado para o Re-Pa 766. Em nota enviada ao O Liberal, o Leão afirma que todo o planejamento foi aprovado pelos órgãos de segurança e que, inclusive, membros do Paysandu estavam presentes nesta mesma reunião. Confira a nota:

"A assessoria do Clube do Remo informa que toda a logística de jogo desde a chegada da delegação do rival até o local designado para permanência de diretoria e staff para assistir o jogo, assim como entrada e saída para o vestiário, foi definido pela diretoria de segurança do Remo e aprovada na reunião preparatório do jogo com todos os órgãos de segurança a qual estava presente representantes do Paysandu.

Ressaltamos ainda que não houve relato, pelos órgãos de segurança, de qualquer incidente envolvendo o staff do rival. Qualquer informação contrária não condiz com a verdade dos fatos".

Pelo Instagram, Fred Gomes reclamou da forma como o staff bicolor foi recebido no Baenão, afirmou que o local destinado ao Paysandu era inseguro e que o Remo foi antiprofissional, além de pedir ética e respeito aos adversários.

Ainda de acordo com Fred, houve falta de segurança para o Papão. Os dirigentes e pessoas ligadas ao staff alviceleste, teriam sido alocadas próximo ao torcedor remista e que teve que contar com a ajuda da Polícia Militar para o deslocamento ao vestiário.