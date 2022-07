Adversário do Remo é o lanterna da Série C e não vence há quatro rodadas; saiba mais

Depois de empatar em casa contra o Paysandu, o Clube do Remo tenta a recuperação na tábua classificatória da Série C do Campeonato Brasileiro. O time paraense encara o Atlético-CE, atual lanterna da competição, necessitando vencer para deixar a zona intermediária e sonhar com a classificação à próxima fase.

Com atuais 18 pontos, na 11ª posição, os azulinos têm pela frente um adversário que não vence há quatro rodadas. O último triunfo do Atlético aconteceu na nona rodada, contra o rival cearense, o Floresta. Desde então, o time empatou com o Vitória-BA, perdeu para o Botafogo-PB, empatou novamente contra o Ypiranga-RS e foi massacrado pelo Mirassol, na maior goleada da Série C, 6 a 0, no estádio Municipal de Mirassol.

Para o jogo deste sábado, os remistas terão uma baixa significativa relacionada ao excesso de cartões. Bruno Alves levou o terceiro cartão amarelo e está fora do jogo. Apesar disso, o técnico Gerson Gusmão tem se debruçado sobre o esquema tático da equipe, que apresentou falhas no setor de meio-campo, especialmente no posicionamento de Fernandinho, que acabou muito adiantado, ampliando a distância para os volantes.

Assim, o meio-campo azulino ficou fragilizado e refém das investidas do adversário, que chegou ao empate graças a uma arrancada de Robinho pela direita, que terminou no gol de empate do Paysandu. Para o próximo jogo, o técnico remista pretende modificar a armação do setor para trabalhar melhor o avanço à área do adversário.

O problema é o retrospecto fora de casa. Em seis jogos longe de Belém, o Remo sofreu quatro derrotas, um empate e apenas uma vitória, contra o Confiança, na quarta rodada. Em caso de vitória, os azulinos podem chegar aos 21 pontos, nove a menos do que a projeção para classificação à próxima fase.