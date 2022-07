Empresário confirma sondagem do Paysandu, mas atacante do Náutico acerta com time da Bulgária

O atacante Ewandro, que estava no Náutico, acertou a ida para o futebol búlgaro. Um dos nomes especulados do Paysandu, o jogador recebeu sondagem do Papão. Ao menos foi o que contou o empresário do jogador, Rafael Normande, em contato com a equipe de O Liberal.

"Teve sondagem [do Paysandu]. Fechamos no Lokomotiv Plovdiv, por dois anos", confirmou Rafael. A nova equipe de Ewandro terminou em nono, na última temporada da primeira divisão do campeonato local.

Ewandro, de 26 anos, disputou 27 jogos neste ano pelo Náutico, clube da Série B do Brasileirão. O jogador marcou três gols gol e distribuiu cinco assistências. Porém, sem chances de titularidade no clube, acertou a saída.

Na temporada passada, o atleta quase ajudou o CRB a subir para a Série A, mas o Galo perdeu fôlego na reta final da Segundona.

Atacante de lado de campo, Ewandro chegaria para disputar posição com Marlon, artilheiro do time, Robinho, Marcelinho, Alessandro Vinícius e Dioguinho. Nos últimos jogos, Marlon e Robinho têm ganhado a preferência do técnico bicolor, Márcio Fernandes.